الكشف عن الضابط الذي ألقى القبض على «حبارة»

17 مارس 2018 - 02:48 م

كشفت الصحفية سامية زين العابدين، أرملة الشهيد أركان حرب عادل رجائى، قائد الفرقة 9 مدرعات: أن زوجها هو من ضبط عادل حبارة الإرهابى منفذ مذبحة رفح الثانية والذي تم تنفيذ حكم إعدامه مؤخرًا، أثناء تجوله داخل سوق؛ مؤكدة أن هدفه كان إطفاء نيران أمهات شهداء 25 من رجال الأمن المركزى.

ووصفت أرملة الشهيد، الرئيس المعزول محمد مرسي بـ«الخائن»، وقالت إنه أفرج عن 7 إرهابيين متهمين باغتيال أبناء الوطن.

وأضافت أن زوجها هو بطل ملحمة تدمير الأنفاق المسئولة عن تهريب الإرهابيين، وناشدت الشعب الالتفاف حول رجال الشرطة والجيش في حربهما على الإرهاب.

وكانت وزارة الداخلية أقامت احتفالا لتكريم أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم داخل نادي الشرطة بالجزيرة.