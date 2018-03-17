خبير إعلامى: الانتخابات فى الخارج صورة مشرفة

17 مارس 2018 - 03:03 م

قال الدكتور محمد المرسى, الأستاذ بقسم الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الصور والفيديوهات عن حجم مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية هي صورة مشرفة حتى الآن وتمنح أملاً أكبر في حجم مشاركة أكبر في الداخل.

وأضاف المرسى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "رأينا حجم مشاركة كبير وطوابير انتظار ممتدة خاصة في الدول العربية الكويت والسعودية والإمارات والبحرين والأردن والعديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهو أبلغ رد علي دعوات المقاطعة".

وتابع قائلا: "الأساس في الانتخابات هو المشاركة والناخب حر تمامًا في انتخاب من يشاء أو حتى بإبطال صوته.. المهم أن يشارك فهذا حقه الدستوري وحق لمستقبل أسرته وحق وطنه عليه".