  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:11 م
بحث متقدم
الاهلى ومونانا

بث مباشر.. مباراة الأهلي ومونانا الجابوني

الطالبة مريم ضحية الاعتداء قبل وفاتها

تعرف على آخر التطورات في قضية «مريم»

وفد أمني مصري في غزة

هذا ما طلبته مصر من «حماس» بخصوص إسرائيل

موسى مصطفى موسى

بالصورة.. موسى مصطفى يحصل على أول صوت

مكرم محمد أحمد

لم أعد أعتقد أن هناك صحافة مستقلة

ارشفية

ارتفاع عدد القتلى المدنيين في زملكا بالغوطة لـ 71 شخصًا

ي

بالتفاصيل.. صفقات تركى آل الشيخ الجديدة لـ"الأهلى"

الإرهابي عادل حبارة

الكشف عن الضابط الذي ألقى القبض على «حبارة»

محمد بديع والبلتاجى

قاضى فض رابعة للدفاع: "ذنب المتهمين فى رقبة مين"

الخطيب

تفاصيل مؤتمر "الخطيب" غدًا

خبير إعلامى: الانتخابات فى الخارج صورة مشرفة

الحياة السياسية

المرسى
المرسى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"موسى": الطابور الانتخابي للمصريين بالكويت وصل إلى قطر

#

أول صورة لاستمارة الانتخابات الرئاسية في الخارج

#

"الجفرى": الرد على الإرهابيين سيكون في الصناديق

#

بوتين يفاجئ إحدى مشجعاته بـ "قبلة"

مصر

الناخبين

الانتخابات الرئاسية

الفيس بوك

محمد المرسي

قال الدكتور  محمد المرسى, الأستاذ بقسم الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن  الصور والفيديوهات عن حجم مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية هي صورة مشرفة حتى الآن وتمنح أملاً أكبر في حجم مشاركة أكبر في الداخل.

وأضاف المرسى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "رأينا حجم مشاركة كبير وطوابير انتظار ممتدة خاصة في الدول العربية الكويت والسعودية والإمارات والبحرين والأردن والعديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهو أبلغ رد علي دعوات المقاطعة".

وتابع قائلا: "الأساس في الانتخابات هو المشاركة والناخب حر تمامًا في انتخاب من يشاء أو حتى بإبطال صوته.. المهم أن يشارك فهذا حقه الدستوري وحق لمستقبل أسرته وحق وطنه عليه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مؤشرات التصويت في انتخابات الخارج

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

أين ذهب نواب موسى؟!

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» نجم الزمالك في الأهلي مقابل علبة «شيكولاتة»
» يذبح شقيقته بسبب الـ"فيس بوك"
» 15 أبريل محاكمة ضابط و7 أمناء شرطة بتهمة القتل
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» الذهب ينخفض 3 جنيهات في تعاملات اليوم
» "يوتيوب" يوجه ضربة قاضية لـ"أبلة فاهيتا"
» ترامب يطالب ممثلة إباحية بـ20 مليون دولار
» تفاصيل مؤتمر "الخطيب" غدًا
» مرتضى للعتال: "مش هتقعد جنبي"
» مرتضى منصور: "أنا بطل"
» نشيد الصاعقة.. هتافات المصريين أمام القنصلية المصرية

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:09 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن