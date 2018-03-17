» الذهب ينخفض 3 جنيهات في تعاملات اليوم

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الذهب

الأسواق

أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم جنيهين بعد انخفاضها خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 648 جنيها في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 سجل اليوم 556 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل اليوم  648 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل  740 جنيهًا للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5176 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية قيمة 1321 دولارًا.

وكان سعر الذهب جرام الذهب عيار 21 وصل في بدء تعاملات الأسبوع إلي 640 جنيها للجرام.


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