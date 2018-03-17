حنفى: مشاركة المصريين بالخارج شهادة وفاة الإخوان

17 مارس 2018 - 03:08 م

أكد عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، إنه متواجد حاليًا بالرياض، مشيرًا إلى أن الناخبين كانوا متواجدين أمام المقار الانتخابية قبل الموعد الرسمي لفتح اللجان بنحو ساعة ونصف.

وأضاف "حنفي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات بمثابة شهادة وفاة لجماعة الإخوان على مستوى العالم، لافتا إلى أنه تم توفير حافلات لنقل الناخبين من الأماكن المتفرقة بالسعودية إلى مقر الانتخابات.

وأشار نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج إلى ان القوات السعودية تؤمن المقار الانتخابية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر، ولم يتم رصد أي خروقات.



