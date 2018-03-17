بريطانيا تدرس خطواتها المقبلة ضد روسيا

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أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم أنّ المملكة المتحدة ستدرس الخطوات المقبلة بالتنسيق مع الحلفاء خلال الأيام المقبلة، بعد ساعات من إعلان موسكو طرد 23 دبلوماسياً بريطانياً، رداً على قرار "ماى" الأربعاء بطرد 23 دبلوماسى روسى.

وقالت "ماى" خلال مؤتمر لحزب المحافظين: "لن نتسامح أبداً مع تهديد حياة المواطنين البريطانيين وغيرهم على الأراضي البريطانية من قبل الحكومة الروسية، ويمكن طمأنتنا بالدعم القوي الذي تلقيناه من أصدقائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم".

كما أكدّت أنّ تصرفات موسكو مثّلت انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، بعد حادث تسميم الجاسوس الروسى المزدوج سيرجى سكريبال فى لندن مؤخراً.



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