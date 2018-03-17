بالصورة.. موسى مصطفى يحصل على أول صوت

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السيسي

موسى مصطفى موسى

المصريين بالخارج

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لبطاقة اقتراع المصريين في الخارج، ترصد أول صوت يحصل عليه المهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي الوحيد المنافس للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشر أحد المصريين بالخارج بعد إدلائه بصوته في إحدى سفارات مصر بالخارج، الصورة دون أن يذكر اسمه.

كان عدد من الناخبين نشروا بطاقات تصويتهم، أمس، يرشحون فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليتولى فترة رئاسية ثانية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، وتمتد 3 أيام تنتهي غدا، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.



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