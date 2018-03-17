  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:53 م
بحث متقدم
المحامى محمد الدماطي

«الدماطي» يرد على ندب محامين لقيادات الإخوان

التظاهرة

بالفيديو.. مسيرة للإخوان أمام لجان الانتخابات بلندن

جيمس ميلنر ومحمد صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول«صلاح» وواتفورد

رامي جان

القصة الكاملة لاختراق «رامي جان» للإخوان

شهادة أمان

«أمان المصريين» ستحدث هزة غير أخلاقية

سيارات سودانية تحمل محطة تقوية إذاعية قرب حلايب

السودان يخترق «حلايب» بـ«قوة ناعمة»

الطالبة مريم ضحية الاعتداء قبل وفاتها

تعرف على آخر التطورات في قضية «مريم»

وفد أمني مصري في غزة

هذا ما طلبته مصر من «حماس» بخصوص إسرائيل

موسى مصطفى موسى

بالصورة.. موسى مصطفى يحصل على أول صوت

مكرم محمد أحمد

لم أعد أعتقد أن هناك صحافة مستقلة

تعرف عليها..

السودان يخترق «حلايب» بـ«قوة ناعمة»

آخر الأخبار

سيارات سودانية تحمل محطة تقوية إذاعية قرب حلايب
سيارات سودانية تحمل محطة تقوية إذاعية قرب حلايب

المصريون

أخبار متعلقة
#

تصالح مصر والسودان "حبر على ورق"

#

قوة حكومية يمنية تعتقل مسؤول أمني سابق وضابط

#

أزمة "النيل" تضع مصر على حافة الهاوية

#

ملف حلايب وراء استدعاء السفير السوداني

مصر

السودان

اختراق

حلايب

أعلنت إذاعة "بلادي" السودانية اكتمال نشر محطات تقوية على تخوم مثلث حلايب المصري، لوصول البث داخل المثلث الحدودي في إطار ما أسمته "القوة الناعمة".

وقال عبد الرحمن إبراهيم مدير الإذاعة الحديثة التي تملك الحكومة السودانية جزءً من أسهمها، إن "بلادي" ستبث مسلسل "رمال وأصداف" الذي يرصد ويوثق للحياة في حلايب وشرق السودان. وينتظر بث المسلسل في أبريل القادم.

وأكد إبراهيم في مقابلة بثها تلفزيون الشروق أن الخطوة يمكن اعتبارها "قوة ناعمة" ضمن جهود السودان لإثبات حقه في «مثلث حلايب المحتل»، حسب وصفه.

وأبدى ثقته في عدم تعرض بث الإذاعة داخل حلايب للتشويش بعد اكتمال تركيب محطات التقوية في "هيا" و"طوكر" و"محمد قول" و"أوسيف" بالقرب من مثلث حلايب. وأضاف "هندسيا نحن جاهزون لأي تشويش، لكن واثقون أنه لن يحدث".

وتوقع مؤلف العمل الدرامي السيناريست معاوية السقا أن يكون لمسلسل "رمال وأصداف" ما بعده لأنه سيحدث ردود فعل كبيرة وقوية ـ بحسب قوله ـ.

وبحسب السقا فإن قصة المسلسل تدور حول أستاذ تاريخ تعود جذوره إلى حلايب، يعود إليها لتأليف كتاب عن تقاليد وإرث المنطقة، لكنه يتفاجأ بأن صراعا محتدما بين عمه العمدة وأحد أعمامه الذي يعمل عميلا لدى المحتل.

وأضاف السقا أن ابن المنطقة العائد يترك مهمته ويبدأ في مهمة جديدة تتصل بتقوية اللحمة بين أهل حلايب لمقاومة المحتل، وهو ما يتسبب في مقتل العمدة وقيام ثورة ضد المحتلين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مؤشرات التصويت في انتخابات الخارج

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

أين ذهب نواب موسى؟!

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري وسيمبا التنزاني
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام واتفورد
» الأهلي يتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال
» أول رد من «الخطيب» على توقيع «السعيد» للزمالك
» مصرع 6 أشخاص حرقًا في اصطدام مروع لشاحنتين
» بالفيديو.. توتنهام يهزم سوانزي بثلاثية
» شاب يهدد بالانتحار من فوق الهرم: «اتظلمت كتير»
» «عباس» ردًا على مؤتمر القرن: «المجانين في نعيم»
» نجم الزمالك في الأهلي مقابل علبة «شيكولاتة»
» يذبح شقيقته بسبب الـ"فيس بوك"
» 15 أبريل محاكمة ضابط و7 أمناء شرطة بتهمة القتل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

القناة الإسرائيلية - 14 %
القناة القطرية - 59 %
لا أهتم - 27 %
اجمالى المصوتين:1061

  • عشاء

    07:39 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
رامي جان
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية