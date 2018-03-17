السودان يخترق «حلايب» بـ«قوة ناعمة»

17 مارس 2018 - 05:25 م

أعلنت إذاعة "بلادي" السودانية اكتمال نشر محطات تقوية على تخوم مثلث حلايب المصري، لوصول البث داخل المثلث الحدودي في إطار ما أسمته "القوة الناعمة".



وقال عبد الرحمن إبراهيم مدير الإذاعة الحديثة التي تملك الحكومة السودانية جزءً من أسهمها، إن "بلادي" ستبث مسلسل "رمال وأصداف" الذي يرصد ويوثق للحياة في حلايب وشرق السودان. وينتظر بث المسلسل في أبريل القادم.

وأكد إبراهيم في مقابلة بثها تلفزيون الشروق أن الخطوة يمكن اعتبارها "قوة ناعمة" ضمن جهود السودان لإثبات حقه في «مثلث حلايب المحتل»، حسب وصفه.

وأبدى ثقته في عدم تعرض بث الإذاعة داخل حلايب للتشويش بعد اكتمال تركيب محطات التقوية في "هيا" و"طوكر" و"محمد قول" و"أوسيف" بالقرب من مثلث حلايب. وأضاف "هندسيا نحن جاهزون لأي تشويش، لكن واثقون أنه لن يحدث".

وتوقع مؤلف العمل الدرامي السيناريست معاوية السقا أن يكون لمسلسل "رمال وأصداف" ما بعده لأنه سيحدث ردود فعل كبيرة وقوية ـ بحسب قوله ـ.

وبحسب السقا فإن قصة المسلسل تدور حول أستاذ تاريخ تعود جذوره إلى حلايب، يعود إليها لتأليف كتاب عن تقاليد وإرث المنطقة، لكنه يتفاجأ بأن صراعا محتدما بين عمه العمدة وأحد أعمامه الذي يعمل عميلا لدى المحتل.

وأضاف السقا أن ابن المنطقة العائد يترك مهمته ويبدأ في مهمة جديدة تتصل بتقوية اللحمة بين أهل حلايب لمقاومة المحتل، وهو ما يتسبب في مقتل العمدة وقيام ثورة ضد المحتلين.