الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على مونانا 1/2

17 مارس 2018 - 05:27 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على مونانا الجابوني، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي تجمعهما بإستاد الصداقة بالجابون، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز هدفي المارد الأحمر ميدو جابر ووليد أزارو بالدقيقتين 8 و30، وقلص مونانا الفارق بالدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وبذلك ضمن الأهلي التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد أن كان فاز ذهابا بأربعة أهداف دون رد.