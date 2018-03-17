تعرف على الدولة الأعلى تصويتًا في «الرئاسية»

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المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

وكالات

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الكويت

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الرئاسة

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، إن اليوم الثاني من التصويت بالخارج شهد إقبالًا كثيفًا من جانب المصريين المتواجدين بدول العالم، حيث جاءت الكويت الأعلى من حيث التصويت تلتها السعودية ثم الإمارات.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، بحسب وكالة "أونا"، أنه بلغ عدد اللجان الفرعية التي تم فتحها في التاسعة صباحا بحسب توقيت كل دولة في الخارج إلى 116 لجنة من أصل 139لجنة.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح اللجان أول بأول، من خلال أجهزة التابلت التي تستخدم في تصويت المصريين في الخارج، والتي تسجل بيانات من قاموا بالإدلاء بأصواتهم فضلا عن ربط 16لجنة فرعية في أكثر من دولة بالصوت والصورة بالهيئة الوطنية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.


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