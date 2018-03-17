"قطرات الأمل" حملة للتبرع بالدم بأزهر أسيوط

17 مارس 2018 - 05:40 م

اختتمت لجنة الصحة العامة بمكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بأزهر أسيوط EPSF-Azhar Assiut، حملة للتبرع بالدم تحت عنوان "قطرات الأمل" وذلك بالتعاون مع بنك الدم بأسيوط.

وتعد الحملة من أكبر حملات التبرع بالدم التي تُنظم في محافظة أسيوط لزرع فكرة التبرع بالدم في العامة، حيث إن من بين كل 3 أشخاص يحتاجون للدم شخصين لا يجدونه.

وشملت الحملة كلًا من جامعة الأزهر بأسيوط وحديقة الفردوس وقرية شطب وكلية الآداب بجامعة أسيوط والمدينة الجامعية بجامعة الأزهر بأسيوط.

ولقيت الحملة تفاعلًا كبيرًا، حيث وصل عدد أكياس الدم المجمعة إلي 140 "كيس"، وتم توعية أكثر من 3000 شخص.

يذكر أن الحملة تُقام في 31 جمعية أخري علي مستوي مصر في نفس التوقيت.

ويعرف الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EPSF نفسه على أنه، منظمة غير حكومية، وغير سياسية، وغير دينية، وغير هادفة للربح، وتضم 32 مكتبًا في 32 كلية صيدلة علي مستوي الجمهورية.



ويعد من أكبر المؤسسات التي تنظم حملات التبرع بالدم في مصر، وتم تكريمه من قبل بنك الدم و جامعة الدول العربية.











