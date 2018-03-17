  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:53 م
بحث متقدم
المحامى محمد الدماطي

«الدماطي» يرد على ندب محامين لقيادات الإخوان

التظاهرة

بالفيديو.. مسيرة للإخوان أمام لجان الانتخابات بلندن

جيمس ميلنر ومحمد صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول«صلاح» وواتفورد

رامي جان

القصة الكاملة لاختراق «رامي جان» للإخوان

شهادة أمان

«أمان المصريين» ستحدث هزة غير أخلاقية

سيارات سودانية تحمل محطة تقوية إذاعية قرب حلايب

السودان يخترق «حلايب» بـ«قوة ناعمة»

الطالبة مريم ضحية الاعتداء قبل وفاتها

تعرف على آخر التطورات في قضية «مريم»

وفد أمني مصري في غزة

هذا ما طلبته مصر من «حماس» بخصوص إسرائيل

موسى مصطفى موسى

بالصورة.. موسى مصطفى يحصل على أول صوت

مكرم محمد أحمد

لم أعد أعتقد أن هناك صحافة مستقلة

"قطرات الأمل" حملة للتبرع بالدم بأزهر أسيوط

قبلي وبحري

جانب من الحملة
جانب من الحملة

المصريون

أخبار متعلقة
#

جامعة الأزهر بالزقازيق تدعم القوات المسلحة بالتبرع بالدم

#

ضبط 7 آلاف قرص مخدر في حملة لمكافحة المخدرات بأسيوط

#

محافظ أسيوط ورئيس الجامعة في افتتاح مؤتمر «كلنا معاك من أجل مصر»

#

إصابة معاون مباحث البداري بطلق ناري في حملة أمنية

أسيوط

الأزهر

تبرع بالدم

اختتمت لجنة الصحة العامة بمكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بأزهر أسيوط EPSF-Azhar Assiut، حملة للتبرع بالدم تحت عنوان "قطرات الأمل" وذلك بالتعاون مع بنك الدم بأسيوط.

وتعد الحملة من أكبر حملات التبرع بالدم التي تُنظم في محافظة أسيوط لزرع فكرة التبرع بالدم في العامة، حيث إن من بين كل 3 أشخاص يحتاجون للدم شخصين لا يجدونه.

وشملت الحملة كلًا من جامعة الأزهر بأسيوط وحديقة الفردوس وقرية شطب وكلية الآداب بجامعة أسيوط والمدينة الجامعية بجامعة الأزهر بأسيوط.

ولقيت الحملة تفاعلًا كبيرًا، حيث وصل عدد أكياس الدم المجمعة إلي 140 "كيس"، وتم توعية أكثر من 3000 شخص.

يذكر أن الحملة تُقام في 31 جمعية أخري علي مستوي مصر في نفس التوقيت.

ويعرف الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EPSF نفسه على أنه، منظمة غير حكومية، وغير سياسية، وغير دينية، وغير هادفة للربح، وتضم 32 مكتبًا في 32 كلية صيدلة علي مستوي الجمهورية.

ويعد من أكبر المؤسسات التي تنظم حملات التبرع بالدم في مصر، وتم تكريمه من قبل بنك الدم و جامعة الدول العربية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مؤشرات التصويت في انتخابات الخارج

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

أين ذهب نواب موسى؟!

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري وسيمبا التنزاني
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام واتفورد
» الأهلي يتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال
» أول رد من «الخطيب» على توقيع «السعيد» للزمالك
» مصرع 6 أشخاص حرقًا في اصطدام مروع لشاحنتين
» بالفيديو.. توتنهام يهزم سوانزي بثلاثية
» شاب يهدد بالانتحار من فوق الهرم: «اتظلمت كتير»
» «عباس» ردًا على مؤتمر القرن: «المجانين في نعيم»
» نجم الزمالك في الأهلي مقابل علبة «شيكولاتة»
» يذبح شقيقته بسبب الـ"فيس بوك"
» 15 أبريل محاكمة ضابط و7 أمناء شرطة بتهمة القتل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عشاء

    07:39 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
رامي جان
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية