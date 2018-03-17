» بالفيديو.. توتنهام يهزم سوانزي بثلاثية

17 مارس 2018 - 05:41 م

دخل توتنهام المباراة بأداء قوي، وظهر ذلك في توقيت تسجيله الهدف الأول، عند الدقيقة 11، عن طريق كريستيان إريكسن، بعدما تلقى تمريرة من إريك لاميلا.

وسجل الدانماركى كريستيان إريكسين هدفين لصالح توتنهام فى الدقيقتين 11 و62، فيما أحرز الأرجنتينى إريك لاميلا هدفا فى الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة حجز توتنهام أولى مقاعد الدور نصف النهائى، فى انتظار الأطراف الثلاثة الأخرى، حيث يلتقى فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم مانشستر يونايتد وبرايتون.

وتقام غدا الأحد المواجهتان المتبقيتان، حيث يواجه ويجان أتلتيك مضيفه ساوثهامبتون، ويستقبل ليستر سيتى نظيره تشيلسى فى اللقاء الأخير.