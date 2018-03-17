«أمان المصريين» ستحدث هزة غير أخلاقية

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شهادة أمان
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الجريمة

الخبير الاقتصادي

أمان المصريين

هزة

غير أخلاقية

أعرب الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي عن مخاوفه من أن تتسبب شهادة "أمان المصريين"، التي تم طرحها مؤخرًا في البنوك، في إحداث هزة غير أخلاقية بين المصريين، من خلال تزايد نسبة الجريمة داخل المجتمع.

وفي تصريح إلى "المصريون"، بدا النحاس متخوفًا من "لجوء البعض للانتحار، للحصول على بعض المزايا التي توفرها الشهادة، فضلًا عن زيادة نسبة الفساد، وذلك عن طريق استخراج شهادات وفاة مزورة".

وتابع: "نحن نمر بأزمة اقتصادية شديدة، ومن الواضح أن الدولة كانت بحاجة إلى أموال، لذلك طرحت تلك الشهادة، لا سيما أن هناك شهادات تأمين للعمالة الموسمية، كانت بالفعل موجودة سابقًا، بل وأفضل مما من شهادة أمان المصريين".

الخبير الاقتصادي، أشار إلى أنه خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تم طرح شهادة تأمينية، تحت مسمى "البطاقة الصفراء"، وقيمتها 10 جنيهات، ليست محددة المدة، إضافة إلى أنه خلال فترة تولي المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزراء، تم طرح شهادة مماثلة، كانت مزاياها أفضل وأعظم.

وتساءل النحاس: "هل هذه الأمر مدروس أم لا، يبدو أنه تم درسه، خاصة أن معدل الإصابات والوفيات سنويًا، والتي تقع نتيجة الحوادث، تتجاوز الـ 100 ألف حالة".

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة، ومدة الشهادة 3 سنوات، وتجدد تلقائيًا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وبدأ طرح الشهادة في 4 بنوك منذ يوم، وهي بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والمصري الزراعي.

وتًعطي "شهادة أمان" لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريًا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4و20 جنيهًا شهريًا، بحسب قيمة كل شهادة.


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