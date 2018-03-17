» شاب يهدد بالانتحار من فوق الهرم: «اتظلمت كتير»

17 مارس 2018 - 05:54 م

فوجئ عناصر تأمين المنطقة الأثرية بشاب ثلاثيني يعتلي الهرم الأكبر (خوفو) نحو 10 أمتار أعلى من باب الهرم، رافضًا الانصياع لتعليمات الأمن بالنزول، مرددًا "أنا مظلوم.. ومش واخد حقي في الدنيا".

واستدعت قوات الأمن أسرة الشاب، الذين أكدوا مروره بحالة نفسية سيئة مؤخرًا؛ بسبب تعرضه لعدة مشكلات، وتردده على قسم الشرطة دون الحصول على حقه، حسب قولهم.

وحضرت قيادات المنطقة الأثرية على رأسهم العقيد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، وتم استدعاء مأمور قسم الهرم العقيد عادل أبو سريع أيضا، والاتصال بقوات الإنقاذ البري.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها مدعومة بقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هاني سعيد؛ لإقناع ذلك الشاب بالنزول، والاستماع إلى مطالبه، بعد مرور نحو 3 ساعات.



