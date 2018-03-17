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مصرع 6 أشخاص حرقًا في اصطدام مروع لشاحنتين

عرب وعالم

مصرع 6أشخاص حرقا في اصطدام مروع لشاحنتين
مصرع 6أشخاص حرقا في اصطدام مروع لشاحنتين

أحمد صلاح الدين

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وفاة

مصرع

اصطدام

اصطدمت شاحنتان في حادث مروع اليوم السبت، على أحد الطرق بين مدينتي أكادير ومراكش بالمغرب، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص حرقا.

وأدى الاصطدام إلى اشتعال النيران في حمولة إحدى الشاحنتين لتنتقل إلى الأخرى، قبل أن تلحق بسيارتين كانتا في الموقع ذاته، مما تسبب في وفاة الضحايا.

وأشارت الصحف المغربية إلى أنه فور الإبلاغ عن الحادث توجهت فرق الدفاع المدني للموقع لإخماد الحريق، بينما بدأت السلطات المختصة جمع المعلومات عن الحادث، والتحقيق لكشف جميع الملابسات.


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