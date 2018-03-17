  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:52 م
بحث متقدم
المحامى محمد الدماطي

«الدماطي» يرد على ندب محامين لقيادات الإخوان

التظاهرة

بالفيديو.. مسيرة للإخوان أمام لجان الانتخابات بلندن

جيمس ميلنر ومحمد صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول«صلاح» وواتفورد

رامي جان

القصة الكاملة لاختراق «رامي جان» للإخوان

شهادة أمان

«أمان المصريين» ستحدث هزة غير أخلاقية

سيارات سودانية تحمل محطة تقوية إذاعية قرب حلايب

السودان يخترق «حلايب» بـ«قوة ناعمة»

الطالبة مريم ضحية الاعتداء قبل وفاتها

تعرف على آخر التطورات في قضية «مريم»

وفد أمني مصري في غزة

هذا ما طلبته مصر من «حماس» بخصوص إسرائيل

موسى مصطفى موسى

بالصورة.. موسى مصطفى يحصل على أول صوت

مكرم محمد أحمد

لم أعد أعتقد أن هناك صحافة مستقلة

أول رد من «الخطيب» على توقيع «السعيد» للزمالك

الرياضة

الخطيب
الخطيب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة بالصورة.. عبد الله السعيد يوقع لـ"الزمالك"

#

ليبيون أصدروا أصواتًا خارجة ردًا على هذا الخبر بمصر

#

ضبط مرتكبي واقعة خطف طالب وتوقيعه على إيصالات بأسيوط

#

رسائل من الأشقاء في السودان

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على توجيه رسالة قوية إلى عبدالله السعيد، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، بعدما علم بأن الأخير وقع على عقد انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك قبل تجديده إلى القلعة الحمراء.

وقال عدلي القيعي، في تصريحات تلفزيونية له، إن محمود الخطيب حرص على توجيه رسالة إلى عبدالله السعيد قائلًا له: "تيجي منك انت يا عبدالله، كدا نتحط في الموقف دا بسببك يا عبدالله".

وأكد "القيعي"، أن أحد المصادر الموثوقة له قالت إن عبدالله السعيد طالب بمناديل ورقية وذلك بعد أن أجهش في البكاء في الجلسة التي جمعته مع حسام البدري.

وأشار إلى أن أول من علم بأمر توقيع عبدالله السعيد للزمالك كان قائد الفريق حسام غالي وهو أيضًا من تحدث معه عبدالله السعيد في التجديد للأهلي.

وتابع مدير التعاقدات بالأهلي، «ما قاله مرتضي يعرضه للمسائلة القانونية، ويعرض الزمالك للحرمان من التعاقد"، مضيفا "الأموال التي تم دفعها للسعيد تعد رشوة صريحة للاعب متعاقد لم يتم إخطار ناديه بأي مفاوضات».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مؤشرات التصويت في انتخابات الخارج

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

أين ذهب نواب موسى؟!

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري وسيمبا التنزاني
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام واتفورد
» الأهلي يتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال
» أول رد من «الخطيب» على توقيع «السعيد» للزمالك
» مصرع 6 أشخاص حرقًا في اصطدام مروع لشاحنتين
» بالفيديو.. توتنهام يهزم سوانزي بثلاثية
» شاب يهدد بالانتحار من فوق الهرم: «اتظلمت كتير»
» «عباس» ردًا على مؤتمر القرن: «المجانين في نعيم»
» نجم الزمالك في الأهلي مقابل علبة «شيكولاتة»
» يذبح شقيقته بسبب الـ"فيس بوك"
» 15 أبريل محاكمة ضابط و7 أمناء شرطة بتهمة القتل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عشاء

    07:39 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
رامي جان
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية