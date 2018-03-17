» أول رد من «الخطيب» على توقيع «السعيد» للزمالك

17 مارس 2018 - 06:08 م

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على توجيه رسالة قوية إلى عبدالله السعيد، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، بعدما علم بأن الأخير وقع على عقد انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك قبل تجديده إلى القلعة الحمراء.

وقال عدلي القيعي، في تصريحات تلفزيونية له، إن محمود الخطيب حرص على توجيه رسالة إلى عبدالله السعيد قائلًا له: "تيجي منك انت يا عبدالله، كدا نتحط في الموقف دا بسببك يا عبدالله".

وأكد "القيعي"، أن أحد المصادر الموثوقة له قالت إن عبدالله السعيد طالب بمناديل ورقية وذلك بعد أن أجهش في البكاء في الجلسة التي جمعته مع حسام البدري.

وأشار إلى أن أول من علم بأمر توقيع عبدالله السعيد للزمالك كان قائد الفريق حسام غالي وهو أيضًا من تحدث معه عبدالله السعيد في التجديد للأهلي.



وتابع مدير التعاقدات بالأهلي، «ما قاله مرتضي يعرضه للمسائلة القانونية، ويعرض الزمالك للحرمان من التعاقد"، مضيفا "الأموال التي تم دفعها للسعيد تعد رشوة صريحة للاعب متعاقد لم يتم إخطار ناديه بأي مفاوضات».