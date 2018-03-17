بالفيديو.. مسيرة للإخوان أمام لجان الانتخابات بلندن

17 مارس 2018 - 06:20 م

نظّم ما يسمى بـ"المجلس الثوري المصري" اليوم، السبت، تظاهرة أمام السفارة المصرية بالعاصمة البريطانية لندن؛ رفضًا لانتخابات الرئاسة 2018.

وقالت رئيسة المجلس الثوري، مها عزام، "لن نعترف بهذه الانتخابات، لأنها لا تمثل أي شرعية للنظام، ومهما أجرى النظام من انتخابات فلن تعبر عن أي شرعية له، نحن هنا أمام السفارة المصرية، نقول لكل الأحرار في داخل مصر وخارجها، كملوا إحنا معاكم، ونحن على العهد"، حسب قولها.

وفي الإطار ذاته احتشد أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقرب من تظاهرة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، رافعين لافتات تأييد للسيسي.



