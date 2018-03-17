«الدماطي» يرد على ندب محامين لقيادات الإخوان

17 مارس 2018 - 06:26 م

قال محمد الدماطي، محامي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام "رابعة"، إنه لا يحق للمحكمة ندب محام عن المتهمين، طالما أن هناك محامين يترافعون عنهم بالفعل ولم يطلبوا تغييرهم.

وقرر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، تأجيل قضية فض "اعتصام رابعة"، نتيجة عدم جاهزية دفاع المتهمين، مهددًا بندب محامين من قبل نقابة المحامين، للدفاع عن المتهمين، في حال امتناع هيئة الدفاع عن المرافعة أمامه.

وأضاف الدماطي في تصريح إلى "المصريون": "تهديدات رئيس المحكمة جاءت عقب طلب دفاع المتهمين منحهم وقتًا كافيًا لدراسة ملف القضية وعدد الشهود، خاصة وأن المتهمين في القضية يتجاوز عددهم 700 شخص، ما يتطلب وقتًا كافيًا للاطلاع والبحث والتمحيص، وهو ما لم يقبله رئيس المحكمة".

وأشار إلى أن "رئيس المحكمة قرر تأجيل الجلسة حتى يوم الثلاثاء المقبل، الأمر الذي يستحيل معه الدفاع عن قيادات الجماعة المتهمين، وإنما سيكتفي الدفاع بالمرافعة من خلال المحامين المستوفى أوراق المتهمين الموكلين بالدفاع عنهم فقط".

ويعتبر الرئيس الأسبق محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، والدكتور عصام العريان، القيادي بالجماعة، والدكتور محمد البلتاجي، ابرز المتهمين في القضية، إلى جانب أكثر من 700 آخرين.