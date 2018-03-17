» الأهلي يتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال

17 مارس 2018 - 06:30 م

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على مونانا الجابوني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بإستاد الصداقة بالجابون، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية المارد الأحمر ميدو جابر ووليد أزارو ووليد سليمان بالدقائق 8 و30 و83، وقلص مونانا الفارق بالدقيقة 44، لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وكان الأهلي فاز على بطل الجابون برباعية نظيفة في القاهرة، ليتأهل إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، بمجموع المباراتين بنتيجة 7-1.

البداية كانت سريعة وحماسية من جانب الأهلي، الذي ظهرت عليه الرغبة القوية في تسجيل هدف مبكر، من خلال ضغطه على فريق مونانا.

وأولى الفرص الحمراء على المرمى الجابوني كانت في الدقيقة الثالثة من خلال ركلة حرة سددها أحمد فتحي من الجانب الأيسر أبعدها الحارس بصعوبة كبيرة إلى ركلة ركنية.

ضغط الأهلي المبكر على فريق مونانا أسفر عن الهدف الأول للفريق الأحمر في الدقيقة الثانية من خلال جملة فنية رائعة بدأت بتمريرات بين ميدو جابر ووليد سليمان وأزارو، حتى وصلت الكرة لميدو على حدود منطقة الجزاء ليطلق تصويبة أرضية قوية بيسراه سكنت الزاوية اليسرى لحارس الفريق الجابوني، ويعلن ميدو جابر عن وضع الأهلي في المقدمة.

عقب هدف التقدم للأهلي عن طريق ميدو جابر، هدأ اللعب نسيبا وانحصرت الكرة في وسط الملعب مع تراجع الأحمر لتأمين دفاعات وعدم قدرة الفريق الجابوني على تخطي منتصف ملعب الأهلي، ورغم تراجع الأداء إلا السيطرة على الكرة والاحتفاظ بها كان من نصيب الأحمر.

بعد فترة الهدوء التي سيطرت على المباراة فاجأ التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، الجميع بعد مرور نصف ساعة بكرة عرضية رائعة أرسلها داخل منطقة جزاء مونانا فشل المدافع في إبعادها لتصل إلى المغربي وليد أزارو الخالي من الرقابة، ليتسلم الكرة في وضعية انفراد بالمرمى ويسددها قوية بيمناه داخل الشباك، معلنا عن هدف التقدم الثاني للمارد الأحمر.

الهدف الثاني لأزارو ساعد الأهلي في بسط سيطرته ونفوذه بشكل أكبر على مجريات اللعب وأحبط فريق مونانا، ووصل محمد هاني بتوغل رائع في المناقط الخطرة من الجانب الأيمن للفريق الجابوني ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى المنفرد بالمرمى عمرو السولية، لكن الأخيرة سدد الكرة بشكل غريب بعيدا عن الشباك، لتضيع على الفريق فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 35 من اللقاء.

الظهور الأول لفريق مونانا أمام مرمى الأهلي جاء قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، من خلال ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء سددها ديفيد ماسيمبا قوية للغاية أخطا الحارس محمد الشناوي في تقديرها وفشل في التصدي لها وإبعادها، لتسكن الشباك، وينجح مونانا في تقليص النتيجة إلى 2/1.

الشوط الثاني:

على نفس وتيرة البداية في الشوط الأول دخل النادي الأهلي الشوط الثاني بقوة كبيرة لكن غلب على أدائه الهدوء والتواز، نظرا لاطمئنان الفريق لنتيجة المباراة وبطاقة التأهل للدور التالي.

الأهلي وصل إلى مرمى مونانا مرتين خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني عن طريق تسديدتين لوليد أزارو وأحمد فتحي، لكنها خرجا بعيدا عن المرمى الجابوني، في حين وصل مونانا لمرمى الأحمر بعرضيتن أمسك الشناوي واحدة منهما وخرجت الأخرى بعيدا عن المرمى.

الدقيقة 58 شهدت فرصة خطيرة للأهلي عن طريق كرة لعبت من الدفاع الأحمر إلى وليد أزارو في الجانب الأيمن، ليتسلم المغربي الكرة ويتوغل بها في عمق دفاعات مونانا وينفرد بالمرمى، لكنه لعب الكرة بشكل غريب أعلى العارضة، ليضيع على الفريق الأحمر فرصة تسجيل الهدف الثالث.

بعد مرور 15 دقيقة من زمن الشوط الثاني دفع البدري بأولى أوارقة إسلام محارب على حساب ميدو جابر، من أجل زيادة الفاعلية في الجانب الهجومي واستغلال الانطلاقات التي تميز بها محارب في المساحات الخالية، لزيادة عدد الأهداف.

فريق مونانا حاول في منتصف الشوط الثاني إزعاج دفاعات الأهلي بحثا عن هدف التعادل، وسدد اللاعب نونو تصويبة قوية أبعدها الشناوي، وبعدها بدقائق أبعد الشناوي تصويبة أخرى قوية للغاية تصدى لها وارتدت داخل منطقة الجزاء للاعب مونانا مرة أخرى الذي سدد قوية ولكن الشناوي للمرة الثانية تصدى لها ومنع شباكه من استقبال الهدف الثاني قبل 15 دقيقة على نهاية اللقاء.

شهدت الدقيقة 76 نزول اللاعب كريم نيدفيد بدلا من أحمد فتحي، في محاولة من حسام البدري، لتأمين خط الوسط والتصدي مبكرا لهجمات فريق مونانا الذي بدأ في الاستفاقة في منتصف الشوط.

قبل نهاية اللقاء بثمانية دقائق، استغل وليد سليمان خطأ فادح لمدافع فريق مونانا الذي أعاد كرة قصيرة لحارس مرماه، لينقض عليها وليد سليمان وينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس ثم أودع الكرة داخل الشباك معلنا عن الهدف الثالث للمارد الأحمر.

في الدقائق الأخيرة من اللقاء أجرى البدري التغيير الثالث بنزول صلاح محسن بدلا من حسام عاشور، لكن لم يحدث أي جديد لتمر الدقائق سريعا ويطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويتأهل لدور المجموعات بالبطولة.



