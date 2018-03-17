» غدًا «منى عراقي» أمام المحكمة لتشويهها صورة الرجل المصري

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تشويه

أخبار كاذبة

فعل فاضح

منى العراقي

تنظر غدًا، الأحد، محكمة جنح مصر القديمة، محاكمة المذيعة منى العراقي، علي خلفية اتهامها بارتكاب فعل فاضح علني يخدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصري، ونشر أخبار كاذبة، وذلك في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الجنح المقامة من المحامي أشرف ناجي، أن الشعب المصري فوجئ بحلقة من برنامج "انتباه" على قناة المحور، والذي تقدمه المتهمة منى عبدالمنعم فهمي مصطفى عراقي، حيث تلفظت بألفاظ خارجة خادشة للحياء العام علي الهواء، وزعمت فيه أن الرجل المصري لا يفكر إلا بغريزته، ولا يهمه إلا الجنس، ما يعد تعميمًا غريبًا على جميع الرجال المصريين في إساءة بالغة وواضحة للشعب برجاله ونسائه على حد سواء.



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