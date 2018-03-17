نار الغيرة تشتعل في «ماسبيرو» بسبب بث إسرائيل للمونديال

17 مارس 2018 - 07:12 م

يحاول مسئولو الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم، أو مباريات المنتخب المصرى فقط، لعرضها "أرضيًا" للجمهور، خاصة بعد أن أعلنت إحدى القنوات الإسرائيلية إذاعة جميع المباريات باللغة العربية مجانًا.

وتأتى محاولات المسئولين، لكي يتمكن التليفزيون من إذاعة مباريات المنتخب، كى يغنى المشاهد عن مشاهدة أى قنوات قطرية أو إسرائيلية.

في الوقت الذي أكد فيه كرم كردى عضو الاتحاد المصرى لكرة القدم، إذاعة وبث المباريات على القنوات الأرضية مجانًا، لاسيما مباريات المنتخب الوطنى، موضحًا أن أصحاب الحقوق لم يحددوا الأسعار حتى الآن بشكل نهائى، ولكن الأرقام ستكون أقل من 12مليون دولار كما تردد.

وأوضح كردى، أنه سيُعقد اجتماع فى كولومبيا قريبًا، بحضور المهندس هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد، وستطرح على مائدة مناقشاته نقل القنوات الأرضية المصرية للمزيد من مباريات المونديال عبر البث الأرضى.

وتابع: "بالتأكيد سيتم الاتفاق على نقل مباريات المنتخب المصرى بالمونديال ومباراتى قبل النهائية والمباراة النهائية، بالإضافة إلى المباراة الافتتاحية، وسيتم طرح مسألة نقل كل المباريات للمناقشة الجادة".

كان يوناتان جونين، المسئول عن الدبلوماسية الرقمية بالعربية بوزارة الخارجية الإسرائيلية قال إنه سيتم نقل مباريات كأس العالم روسيا 2018، على قناة "كان" الإسرائيلية مجانًا، وبتعليق عربي للمرة الأولى.

وكلفت حقوق البث السلطات الإسرائيلية مبلغ 6.3 مليون يورو، وستتمكن دول الأردن ولبنان ومصر والضفة الغربية من مشاهدة المباريات مجانًا، حيث تستقبل أجهزة البث في هذه الدول قنوات التلفيزيون الإسرائيلي عبر الأقمار الصناعية.

وأعرب الناقد الرياضي محمود معروف، عن سعادته بذلك، واصفًا إعلان إسرائيل إذاعة مباريات المونديال مجانًا بالدول العربية باللافتة الطيبة، قائلًا: "حاجة كويسة جدًا، هتفرح الناس هنا، لأن فى ناس بسطاء وعلى أد حالهم".