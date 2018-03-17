» «البدري» يحسم موقف «السعيد» من المشاركة مع الأهلي

17 مارس 2018 - 07:15 م

كشف حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقفه من إشراك عبد الله السعيد مع الفريق الأحمر، خلال المباريات المقبلة.

وأكد "البدري"، في تصريحات لقناة "أون سبورت"، أن قرار مشاركة صانع ألعاب الفريق عبد الله السعيد، في المباريات القادمة، قراره هو بصفته المدير الفني للفريق.

وقال: "عبد الله السعيد لا يزال على قوة الأهلي ومجلس الإدارة اتخذ قرارا ببيعه أو إعارته ولكن قرار المشاركة في المباريات يخصني حتى رحيل السعيد من القلعة الحمراء".

يذكر أن رئيس الزمالك مرتضى منصور، أظهر العقود التي وقع عليها السعيد، لينضم لصفوف الزمالك قبل تراجع اللاعب وتوقيعه على عقود التجديد مع الأهلي.



