الإعدام لعاطل وزوجته بتهمة قتل زوجته الثانية ودفن طفلتها حية

17 مارس 2018 - 07:17 م

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين هيثم أبو حطب ووائل مهنا، اليوم، إحالة أوراق متهم وزوجته، إلى مفتي الجمهورية، بتهمة قتل الزوجة الثانية وطفلتها، وتحديد جلسة 14 مايو للنطق بالحكم.

وترجع أحداث الواقعة، حينما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث مركز بدر، بتلقي بلاغ من "منى.ع.ع" 19 عامًا، دون عمل ومقيمة بقرية دمتيوه مركز كوم حمادة، اتهمت فيه والدتها "منال.س.م" 45 عامًا، وزوجها "عمر.م.ا" بقتل إيمان حمدي زكي وطفلتها 3 سنوات، منذ عام ونصف.

وأضافت أنهما أخفا الجثتين داخل حفرة في منزلهما بعزبة الحداد مركز كوم حمادة، وتبين وجود جثتي المجني عليهما، وكشفت المباحث، عن أن المتهمين قتلا المجني عليها؛ انتقامًا منها لخروجها وتغيبها عن المنزل دون إذن الزوج وسوء سمعتها، وضربها المتهم الأول على رأسها بعصا، وطعنها بـ"سكين"، ثم حفر حفرة داخل المنزل وألقيا بالجثة داخلها، حيث تشبثت طفلة المجني عليها 3 سنوات بها، وخشية من افتضاح أمرهما ألقيا الطفلة حية مع أمها المجني عليها، داخل الحفرة وأهالا عليهما التراب.

وكشفت التحريات وتقرير الصفة التشريحية، عن أن المتهمين أضرما النيران في الجثتين عقب دفنهما بعدة أيام حتى لا تنبعث رائحة ويفتضح أمرهما، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وأحالهما المستشار أحمد حامد المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها.