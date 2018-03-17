فوز 1170 حاجًا وحاجة بالبحيرة في قرعة الحج لعام 2018

17 مارس 2018 - 07:25 م

شهد اللواء مجدى عناني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال الدين الرشيدي، نائب مدير أمن البحيرة والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية والأمنية القرعة العلنية الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، والتي أجرتها مديرية الأمن بمجمع دمنهور الثقافي وسط جميع كبير من المتقدمين للحج وذويهم.

وصرح نائب مدير الأمن، بأن إجمالى عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة بلغ 6535 وبلغت الحصة المقررة لمحافظة البحيرة 1170 حاجًا وحاجة تم تخصيص منها عدد 117 لكبار السن بنسبة 10% من إجمالي حصة المحافظة تم اختيارهم إلكترونيًا بشفافية تامة وفاز عدد 1053 حاجًا وحاجة بمراكز المحافظة حسب عدد السكان، وعلى من حالفه التوفيق التوجه للقسم أو المركز التابع له لاستكمال أوراق التقديم وسداد الرسوم وتقديم جواز سفره الذي يجب أن يكون صالحا لمدة لا تقل عن عام.