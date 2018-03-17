الزمالك بـ«الأبيض» أمام بطل إثيوبيا

17 مارس 2018 - 07:25 م

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وولايتا ديتشا الإثيوبي، عن ارتداء الفريق المستضيف لزيه التقليدي باللون الأبيض، في حين يرتدي الضيف زيه باللون الأخضر، في حين يرتدي حارس مرمى الزمالك زيه باللون الأسود.

وحضر الاجتماع الفني كل من أيمن حافظ مدير الكرة بالنادي الأبيض، ومندوب من نادي ولايتا ديتشا، بالإضافة إلى طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم كيني بقيادة ديفيز أوجين ويعاونه كل من جلبرت شيريوت و أوليفر أوديامبو، وكان طاقم التحكيم وصل للقاهرة صباح أمس الجمعة.



