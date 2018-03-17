«الأتوبيس بدورين» للأغنياء فقط

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دورين

أعلنت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة اليوم عن بدء تشغيل الأتوبيس بدورين في أول رحلة له بشوارع القاهرة، والذي تحرك من ميدان عابدين مرورًا بشارع باب اللوق لميدان التحرير وعاد مرة أخرى لميدان عابدين.

واستقل قيادات المحافظة الأتوبيس، الذي يسع 73 راكبًا، ومزود بـ"واى فاى" ومكيف، وبه كاميرات للمراقبة وشاشة أمام السائق لرؤية الطابق العلوي، ويمكن الصعود للطابق العلوى بسلمين أمامي وخلفي وتذكرة الركوب 5 جنيهات.

الأوتوبيس صنعته شركة "قسطور" بالعاشر من رمضان، ونسبة المكون المحلى "المصرى" فيه 65% وهى كبيرة قياسًا على نسب المكون الحالية.

الشركة المصنعة للأتوبيس حصلت على علامة بكل فخر صنع فى مصر، وكافة مراحل تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين تتم داخل مصر.

وأكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، أنه تمت الموافقة على بدء تشغيل حافلات المرحلة الأولى لخدمة خطين جديدين، الأول ينطلق من التجمع الثالث وصولاَ إلى المرج بمسافة 38 كم، والثانى يبدأ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة حتى منطقة حدائق القبة مرورا بشارع التسعين ومحور المشير ومحور الشهيد بمسافة 31 كم، على أن تشمل سعر تعريفة تذكرة الركوب خمسة جنيهات فقط، وتم مراعاة ارتفاعات الحافلات الجديدة فى تحديد مسارات معينة تتفادى أى عوائق مثل الكبارى خلال خط سيرها.

وأضاف خلال افتتاح المرحلة الأولى لتشغيل الأتوبيس بدورين، أن من ضمن خطوات تحديث المنظومة التى تنتهجها الهيئة انطلاق تشغيل نظام مشروع التتبع الإلكتروني لأتوبيسات الهيئة خلال مايو القادم بهدف المساهمة في تحديد زمن التقاطر والسيطرة على السائق لإلزامه بالسرعات المقررة ، وخط السير المحدد له وعدم السير فى اتجاه خاطئ .

من جانبه، قال الدكتور حسن عبد الظاهر خبير النقل والطرق، إن "تشغيل الأتوبيس بدورين لن يساهم في حل مشكلة المرور كلية وإنما سيساهم في تخفيف جزء من العبء المروري في الشوارع وطرقات مصر".

وأضاف عبد الظاهر لـ "المصريون": "هذا الأتوبيس ليس مصممًا لخدمة الفقراء، الذي يستقلون أتوبيسات النقل العام العادية والتي لا تتجاوز تذكرتها 2 جنيه، وإنما جاء لخدمة شريحة معينة".

وتابع: "تشغيل الأتوبيس بدورين الجديد جاء لخدمة فئات معينة، وهذه الفئات هي التي تمتلك سيارات خاصة وتعاني من زحمة المرور في الشوارع، يمكنها ركن سياراتها في أماكن معينة واستقلال هذا الأتوبيس المزود بخدمة "الإنترنت" والتكييف".

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