» مازيمبي يتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال

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المصريون

دورى ابطال افريقيا

مازيمبي

يونياو الموزمبيقي

حسم فريق مازيمبي الكونغولي، تأهله إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم الخسارة أمام مضيفه يونياو ديسبورتيفا دو سونجو الموزمبيقي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاديو دو فيرفيارو بمدينة بيرا، في إطار إياب دور الـ 32 للمسابقة.

واستفاد مازيمبي، بفوزه ذهابًا على ملعبه، بلوبومباشي، برباعية نظيفة، ليعود الفريق الكونغولي مجدداً للمشاركة فى مرحلة المجموعات، بعد غياب دام عامين.

افتتح هيلدر بيلميبي، التسجيل مبكرًا في الدقيقة الأولي، ثم أضاف أصحاب الأرض، الهدف الثاني، في الدقيقة 71، قبل أن يحرز روستشيدزوا موليكا، الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، إلا أن هذا الفوز لم يكن كافياً لمنح الفريق الموزمبيقي، بطاقة العبور لدور المجموعات.


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