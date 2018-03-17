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بمشاركة «حجازي».. وست بروميتش يسقط أمام بورنموث

الرياضة

أحمد حجازي
أحمد حجازي

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المصريون

حجازي

بورنموث

وست بروميتش

سقط فريق وست بروميتش أمام نظيره بورنموث، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد بورنموث إلى 36 نقطة، فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند النقطة 20 بالمركز الأخير.

شارك اللاعب الدولي المصري أحمد حجازي مع فريقه منذ بداية اللقاء، فيما غاب علي جبر عن قائمة وست بروميتش.

تقدم وست بروم عن طريق لاعبه جاي رودريجيز في الدقيقة 49 قبل أن يعود أصحاب الأرض، عن طريق اللاعب جوردان إيب بالدقيقة 77، ثم قضى  جونيور ستانيسلاس على آمال حجازي ورفاقه بهدف قاتل في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بتلك النتيجة.


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