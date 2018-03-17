» بالصور.. شيخ الأزهر في زيارة غير مسبوقة إلى موريتانيا

17 مارس 2018 - 07:57 م

وصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم، إلى الجمهورية الموريتانية قادمًا من البرتغال.

الزيارة وهي الأولى من نوعها لشيخ الأزهر، جاءت بدعوة رسمية من رئيس الحكومة الموريتانية، للمشاركة في حلقة نقاشية مفتوحة مع كبار علماء الدين في موريتانيا حول التصدي لظاهرة العنف والتطرف.

ويلتقي الطيب خلال الزيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، ورئيس الحكومة وكبار العلماء ورجال الدولة، وسيتم خلالها توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين جامعة الأزهر وعدد من المؤسسات العلمية في موريتانيا.

ويرافق الطيب وفد من قيادات الأزهر يضم كلاً من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار الأزهر لشئون الوافدين.







