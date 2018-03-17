» محمد صلاح يتفوق على «ميسي» و«كافاني»

17 مارس 2018 - 10:27 م

واصل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، تألقه اللافت للنظر مع فريقه، خلال منافسات الموسم الحالي.

ونجح «صلاح»، فى فض الشراكه مع الرباعى إدينسون كافانى نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، وهارى كين لاعب توتنهام الإنجليزى، وليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى، وشيرو إيموبيلى نجم لاتسيو الإيطالى، فى صراع الحذاء الذهبي.

ووصل محمد صلاح إلى هدفه الـ28 فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن سجل رباعية لفريقه فى شباك واتفورد بالجولة الـ31 من البريميرليج.

ويحتل كل من ميسي، كافاني، هاري كين وإيموبيلي وصافة الحذاء الذهبى حاليا خلف محمد صلاح، بعدما نجح كل منهم فى تسجيل 24 هدفا مع فريقه هذا الموسم حتى الآن.

ويلتقى غدًا الأحد لاتسيو مع بولونيا بالدورى الإيطالي، وبرشلونة مع بلباو فى الدورى الإسبانى، ونيس مع باريس سان جيرمان بالدورى الفرنسى، فيما تأجلت مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى بسبب مباراتهم أمام سوانزي سيتي بكأس الاتحاد والتى انتهت للسبيرز 3-0.

جديرا بالذكر أن هارى كين نجم توتنهام ومنافس محمد صلاح على هدافى الدوري الإنجليزي، تعرض لإصابة فى الكاحل، وقد لا يشارك مرة أخرى فى المباريات المتبقية هذا الموسم.

ويتم حسم جائزة الحذاء الذهبى لأفضل هداف فى أوروبا كل عام من خلال ضرب عدد الأهداف فى عدد نقاط 2 أو 1.5 أو 1 وفقاً لمستوى الدورى الذى يلعب به اللاعب، وإليكم مستويات الدوريات الكبرى لاحتساب عدد النقاط كالتالى: الدورى الإيطالى (2)، الدورى الإسبانى (2)، الدورى الإنجليزى (2)، الدورى الألمانى (2)، الدورى الفرنسى (2)، الدورى الهولندى (1.5)، الدورى البلجيكى (1.5)، الدورى البلغارى (1.5)، الدورى السويسرى (1.5)، الدورى الأسكتلندى (1.5)، والدورى البرتغالى (1.5).