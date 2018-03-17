» رقم استثنائي لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي

17 مارس 2018 - 10:33 م

سجل محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في فوز فريقه على ضيفه واتفورد بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 للدوري الانجليزي الممتاز.

وبات محمد صلاح أول لاعب مصرى فى التاريخ يسجل ثلاثية "هاتريك"، و"سوبر هاتريك" فى البريميرليج، كما أنها الرباعية الأولى للاعب المصرى فى مسيرته.

وأصبح محمد صلاح الجنسية رقم 43 فى تاريخ الدوري الإنجليزي الذى يسجل هاتريك، كما أنه اللاعب الأفريقى رقم 10 الذى يسجل ثلاثية.

الهولندى روبن فان بيرسى آخر لاعب يتمكن من التسجيل فى 20 مباراة مختلفة بمسابقة الدورى الإنجليزى فى موسم واحد، مع نادى مانشستر يونايتد بموسم 2012 – 2013، كما بات محمد صلاح ثالث لاعب فى تاريخ نادى ليفربول يتمكن من تسجيل أكثر من 25 هدفاً فى موسم واحد بمسابقة الدوري الإنجليزي.

روبى فاولر ولويس سواريز تمكنا من تسجيل 25 هدفاً وأكثر فى موسم واحد بمسابقة الدوري الإنجليزي، وهو الإنجاز الذى نجح محمد صلاح فى تحقيقه أمام واتفورد بوصوله للهدف 28.

محمد صلاح نجح فى تحطيم الرقم القياسى المسجل باسم التوجولى إيمانويل أديبايور، مهاجم أرسنال الأسبق، الذى سجل 24 هدفاً موسم 2007 – 2008، بمسابقة الدوري الإنجليزي، بتسجيل الهدف الـ28 فى شباك واتفورد بفارق هدف عن دروجبا صاحب الرقم القياسى فى تاريخ اللاعبين الأفارقة بالبريميرليج.