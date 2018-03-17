  • الأحد 18 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:40 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور

"منصور" يكشف تفاصيل جديدة في أزمة عبد الله السعيد

عمرو أديب

عمرو أديب يخرج عن شعوره بسبب هذا الأمر

صلاح

17 رقمًا لـ"صلاح" بعد رباعيته في "البريمرليج"

ترامب

الكشف عن مفاجأة مدوية بشأن مذكرات "ترامب"

صلاح

أول تعليق من «صلاح» بعد سوبر هاتريك واتفورد

مريم عبدالسلام

مفاجأة.. مريم ضحية بريطانيا إيطالية الجنسية ‎

الجيش المصري (أرشيفية)

مصر الثالث عالميًا في استيراد الأسلحة

محمد تيسير رئيس حزب "البناء والتنمية"

«البناء والتنمية» عن المشاركة في «الرئاسية»: الأمر متروك لأعضائنا

محمد صلاح

مشجع «ليفربول» يُشهر إسلامه حبًا في «صلاح»

علماء مصريون

اغتيال علماء مصر في ظروف غامضة.. والفاعل معلوم

بالفيديو..

عمرو أديب يخرج عن شعوره بسبب هذا الأمر

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من«أديب» بعد فوز الأهلي بالخماسية

#

"أديب" لـ"بكري": "إحنا كأننا قاعدين في فرن بلدي"

#

أديب: أردوغان هيبيع 3 جزر تركية

#

عمرو أديب: هناك اتجاه لإلغاء المعونة الأمريكية

أشاد الإعلامى عمرو أديب، بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وهداف نادي ليفربول الإنجليزى، واصفا إياه "الفرعون توت عنخ صلاح"، لأدائه الرائع بمباراة فريقه أمام واتفورد ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E، مساء السبت، "لو كنت حلفتلك على مصحف من شهر مش من سنة، أن هداف الدورى الإنجليزى سيكون مواطنًا مصريًا، كنت هتضرب كف على كف وهتقولى العب يلا"، لكن حدث ذلك بالفعل بعد أن أصبح محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى، بعد تسجيله 28 هدفًا.
وأضاف "أديب"، أن محمد صلاح استطاع أن ينصب نفسه الأعلى تهديفًا فى تاريخ ليفربول منذ نشأة الفريق الإنجليزى، وتابع: "شغل وفن غير طبيعى.. والراجل ده ربنا بيحبه.. والمصريين بيحبوه.. والراجل ده ساحر.. وعمل للمصريين بهجة غير طبيعية فى يوم بهجة ليهم".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مؤشرات التصويت في انتخابات الخارج

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

أين ذهب نواب موسى؟!

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "أديب" يوجه الشكر لأمير قطر لهذا السبب
» شاهد.. هذا ما قاله "الماجيكو" عن "صلاح"
» أبرز أوصاف لـ«السيسي» أثارت الجدل
» تعليق مثير لـ"هنيدي" على سوبر هاتريك "صلاح"
» القصة الكاملة لاختراق «رامي جان» للإخوان
» «الأتوبيس بدورين» للأغنياء فقط
» شاب يحاول الانتحار من أعلى هرم خوفو
» محمد صلاح يتفوق على «ميسي» و«كافاني»
» تعرف على الفنان الذي أبعد «السعيد» عن الزمالك
» رقم استثنائي لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي
» محامي «مريم»: تقرير الطب الشرعي لم يتوصل لأي شيء

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:43 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
علماء مصريون
رامي جان
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي