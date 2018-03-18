» شاهد.. هذا ما قاله "الماجيكو" عن "صلاح"

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المصريون ـ متابعات

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أعرب محمد أبوتريكة، نجم الكرة المصري السابق، والنادي الأهلي، عن سعادته بمحمد صلاح، قائلا إنه عادت به إلى فرحته ببعض النهائيات التي خاضها مع الأهلي أو المنتخب الوطني في السابق.
وأوضح أبوتريكة ـ خلال تحليله للمباراة في قناة بي إن سبوتس ـ:«فرحتي كبيرة بتسجيل محمد أعادت لي فرحتي ببعض النهائيات مع النادي أو المنتخب أي شيء يخص صلاح يفرحني بعد مباراة اليونايتد الماضية كان متأثراً وعادة ما يأخذ دافع من المستوي السيء فتسجيل سوبر هاتريك دليل على تطور عقليته بمعنى كيف استطاع تغيير صفحة مباراة اليونايتد وتقديم مباراة اليوم».
وتابع لاعب الأهلي السابق:«صلاح يُقدم موسماً للتاريخ بل استثنائياً.. ثقة مهارة اتخاذ القرار الصحيح لقد حوّل الدوري الإنجليزي لدوري مدارس التعامل مع الكرة كبير يدل على الثقة والمهارة وأصبح مصدر خطوة لليفربول طوال الـ 90 فلم يكتف بالتسجيل بل صنع لزملائه فهو ليس بالإناني».
وأضاف تريكة "كرة القدم هي حياة صلاح وشغله الشاغل؛ حيث يهتم بتطوير نفسه والتواجد بفاعلية".


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