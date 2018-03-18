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تعرف على "قاطع الرؤوس" في داعش بعد مقتله

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هوشار
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مكسيم هوشار

قُتل "ماكسيم هوشار" الملقب باسم "قاطع الرؤوس" في تنظيم الدولة في ظروف غامضة ووقت أكثر غموضا.

وقال موقع "السومرية نيوز" إن هوشار أدرجته الولايات المتحدة على اللائحة السوداء لـ"الإرهابين الأجانب"، منذ ثلاث سنوات، بسبب ارتكابه لجرائم تتعلق بأعمال إرهابية.

ويلقب الشاب بـ"السفاح الداعشي" أو "قاطع الرؤوس" الذي ظهر لسنوات عدة، في أواخر عام 2014، في مقطع فيديو صادم وهو يقطع رأس رهينة أمريكي، وذبح 18 أسيرا من الجيش السوري في نفس المقطع، بحسب "السومرية".

ونشأ في بلدة صغيرة في نورماندي، وكان معتنقا المسيحية، ثم اعتنق الإسلام في عام 2009. وانضم إلى "الجماعات الإرهابية" المتطرفة من خلال معرفته بهم على الإنترنت، وعرف باسمه الحركي لعدة سنوات بـ"أبي عبد الله الفرنسي".

وعقب إعلام مقتله، نشرت صحيفة "الدستور"  أبرز المعلومات عن "قاطع الرؤوس" مكسيم هوشار.

1-مكسيم هوشار، ظهر لأول مرة في أواخر 2014 بين عناصر تنظيم "داعش"، خلال شريط فيديو دعائي صادم عرض قطع رأس رهينة أمريكي.

2- قام الإرهابي مكسيم بقطع رأس 18 أسيرًا من الجيش السوري.

3- أصدرت فرنسا في حقه مذكرة توقيف دولية، لاتهامه في عمليات اغتيال على صلة بمنظمة إرهابية.

4- أدرجته الولايات المتحدة على اللائحة السوداء للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، في 15 كانون الأول 2015.

5- حينما انضم مكسيم إلى التنظيم كان في الثانية والعشرين من عمره.

6- تربى في بلدة صغيرة في النورماندي، يبلغ عدد سكانها 3200 نسمة هي بوسك-روجيه-اون-روموا، لعائلة مسيحية.

7- اعتنق مكسيم الإسلام في عام 2009، ثم تطرف على الإنترنت.

8- بين تشرين الأول/أكتوبر 2012 وأيار/مايو 2013، سافر مرتين إلى موريتانيا، وأقام في مراكز دراسات سلفية فاسترعى انتباه المديرية العامة للأمن الداخلي.

9- في 17 آب/أغسطس 2013، توجه إلى سوريا عبر تركيا، مؤكدا لعائلته أنه يريد الاعتناء بالجرحى على الجبهة، في حين تلقفه المسؤولون عن التجنيد في تنظيم الدولة.

10- عرف باسمه الحركي "أبو عبد الله الفرنسي"، ونشر صوره بزي القتال حاملا أسلحة ثقيلة وهو يدعو إلى الالتحاق بالتنظيم المتطرف.

 

ولم يصدر عن الحكومة العراقية، ولا التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أي تصريح يؤكد أو ينفي نبأ مقتل "أبي عبد الله الفرنسي".


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