» "ترامب" يطلب اللجوء لدولة أجنبية بعد اتهامه بالعار

يعاني رجل أفغاني يُدعى "أسد الله" من سلسلة من المضايقات بسبب قيامه بتسمية نجله المولود قبل عامين باسم "دونالد ترامب" ، مطالبًا باللجوء لدولة أجنبية رفقة الطفل .





وشكا سعيد أسد الله ما وصفها بالمضايقات التي يتعرض لها، بسبب اسم ابنه، مطالبا باللجوء إلى دولة أجنبية، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأوضح أسد الله، وزوجته جميلة، أن المضايقات تطورت إلى تهديدات مؤخرا، وهو ما دفعهما لطلب اللجوء إلى أي دولة أجنبية.

وكانت أسرة الطفل دونالد ترامب غادرت للإقامة في العاصمة كابول قبل مدة، بعدما اتهموا بـ"العار"؛ بسبب اسم ابنهم.

وكان أسد الله قال إن سبب تسميته ابنه على اسم الرئيس الأمريكي هو إعجابه بنجاح ترامب كرجل أعمال.



فيما نقلت "نيويورك تايمز" عن والد الطفل، قوله إن "دونالد ترامب لم يكن مريحا في رحم أمه"، فيما قالت والدته: "كان متعبا. كان يرفس برجله، ويتقلب كثيرا".

يشار إلى أن البيت الأبيض أعلن، منتصف العام الماضي، رفع عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى أربعة آلاف جندي.

Afghanistan: Man is called “infidel,” gets death threats for naming his son “Trump,” not giving him Muslim name https://t.co/6oyfuqlL1r pic.twitter.com/rj3uit1ukc