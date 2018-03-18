أسعار العملات اليوم في البنوك

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 18 مارس في البنوك.
دولار أمريكي: 17.54 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.
اليورو: 21.627 جنيه للشراء و21.857 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني: 24.433 جنيه للشراء و24.684 جنيه للبيع.
الريال السعودي: 4.678 جنيه للشراء و4.705 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي: 4.779 جنيه للشراء و4.805 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي: 58.471 جنيه للشراء و58.892 جنيه للبيع.
الين الياباني: 16.502 جنيه للشراء و16.684 جنيه للبيع.
وأكد مصرفيون، أن أسعار العملات في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب.
ظهر12:08 م
فجر
04:43
شروق
06:06
ظهر
12:08
عصر
15:34
مغرب
18:10
عشاء
19:40