ماذا قال أهل الفن والإعلام عن محمد صلاح؟

18 مارس 2018 - 09:52 ص

بعد تألق لاعب ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح مع فريقه بإحرازه أربعة أهداف "سوبر هاترك"، قادت فريقه للفور بنتيجة 5/1 علي فريق واتفورد، وقاده إلي الوصول إلى الهدف 27 تجعله في مقدمة هدافي الدوري الإنجليزي، انهالت عليه التهاني من النجوم علي موقع التدوينات المصغرة "تويتر".

من جهته هنأ الفنان "محمد هنيدي" علي حسابه الخاص يـ"تويتر" قائلًا: "الشبكة اللي خرمتها دي مين هيحاسب عليها؟ قبل أن يضيف "كدة الحساب عند هاري كين".

وأضاف الفنان نبيل الحلفاوي قائلًا: "محمد صلاح ربنا يحميك يا بني ويبارك لمصر فيك".

وفي نفس السياق هنأ المحلل الرياضي "أحمد عفيفي" محمد صلاح، بطريقته الخاصة، قائلًا: "لما شفته قلبي لف 3 لفات".

وعلق الإعلامي عمرو أديب قائلًا: " لو كنت حلفتلك من سنة إن هداف الدوري الإنجليزي حيكون مواطن مصري كنت حتقولى العب بعيد أنت اتجننت، أنا النهارده اتجننت والدنيا كلها أتجننت شكرا صلاح شكرا صلاح ويحميك يابني من الحسد والغرور وكل الشر"