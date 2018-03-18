» أول تعليق من "فيفا" علي سوبر هاتريك "صلاح"

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أول تعليق من «صلاح» بعد سوبر هاتريك واتفورد

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احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالسوبر هاتريك التي سجلها اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ليلة أمس في شباك "واتفورد" وقام بنشر أهم إنجازاته عبر حسابه الرسمي.

وكتبت "فيفا" تغريدة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"محمد صلاح يكتب التاريخ ويسجل سوبر هاتريك.. فماذا أنجز.. أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 36 هدفًا في جميع المسابقات، خلال الموسم الأول له مع النادي، انفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ28 هدفًا، أول لاعب يسجل سوبر هاتريك لليفربول في الدوري منذ سواريز ضد نوريتش 2013".

يذكر أن اللاعب المصري نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أحرز سوبر هاتريك في مباراة اليوم أمام واتفورد، ليحتل بها صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ28 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن هاري كين.


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