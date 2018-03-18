» أسباب ارتفاع نسب مشاركة المصريين فى "الرئاسية" بالخارج

18 مارس 2018 - 10:38 ص

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الأعداد الكبيرة للناخبين الذين حضروا في الانتخابات الرئاسية بالخارج، لم يتوقعها أحد علي الإطلاق، حتى المراقبين والمحللين.

وأضاف في مقال اليومي بجريدة الشروق تحت عنوان "طوابير الخارج وانتخابات الداخل"، أنه يصعب تمامًا وجود جولة إعادة بين المرشحين عبدالفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى، فى ظل غالبية التقديرات والتوقعات التى سبقت الانتخابات التى كانت تشكك فى وجود نسبة مشاركة كبيرة فى الانتخابات، حيث أن الأسباب التى استند اليها هؤلاء مختلفة، لكن أهمها العامل النفسى المتمثل فى إيمان غالبية المصريين بأن فوز السيسى أمر محسوم، وبالتالي فإن ذهابهم أو عدم ذهابهم لن يفرق كثيرا .

وأشار،: "نعلم جميعا أن كل المعارضين باختلاف توجهاتهم يحلمون بتدنى نسبة المشاركة، كى يشككوا فى شرعية الانتخابات نفسها، بل إن بعضهم افترض جدلا ان أى نسبة مشاركة مرتفعة ستعنى وجود تزوير فى الانتخابات !!.





وأكد "حسين" "إقبال المصريين بالخارج ياتي لكونهم يروا أن شاغلهم الأول هو ضرورة أن تستمر بلدهم مستقرة، فهم يشاهدون أشقائهم العرب اللاجئين خصوصا من من سوريا والعراق واليمن وليبيا، نتيجة الحروب والصراعات الأهلية والطائفية، الأمر الذى أدى إلى تشتتهم، وتفرقهم، والعامل الثانى هو الدور الذى لعبته الحكومة، ممثلة فى وزارتى الخارجية، فى إقناع الناخبين بالتصويت"



وأختتم مقالة متسائلًا، :"إلى أى مدى سوف تتكرر هذه الطوابير، التى رأيناها فى السفارات والقنصليات، حينما تبدأ الانتخابات داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس الجارى؟ !.



