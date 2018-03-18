  • الأحد 18 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:04 م
بحث متقدم
صورة الخبر

سر قلق الكونجرس الأمريكي من الانتخابات المصرية

صلاح

شاهد.. "صلاح" يغزو أغلفة الصحف الإنجليزية

أبو محمد الجولاني

الوجه الآخر لـ"الجولاني".. أسرار جديدة

منى عراقي

براءة «مني عراقي» من تهمة خدش الحياء

ه

ماذا قال باسم يوسف عن صلاح بعد الهاتريك؟

قطب العربي

في المرحلة الانتقالية أخطأنا في هذا الأمر؟

"السعيد" و"متعب" يغيبان عن مران الأهلي

حكاية 7 شنط تسلم فيها عبد الله السعيد أموال الزمالك

الطالبة المصرية مريم مصطفي

بالفيديو.. مفاجأة جديدة في وفاة الطالبة مريم

صلاح

شاهد.. نشطاء لـ"صلاح": "أنت اتجننت"

الإعلامي جابر القرموطي

شاهد.. ظهور غريب للقرموطي وفريق إعداده

سفيرمصر بالإمارات..

العلاقة الجيدة بين القاهرة وأبو ظبى سبب البهجة في "الرئاسية"

آخر الأخبار

سفير مصر بالإمارت
سفير مصر بالإمارت

منارشديد

أخبار متعلقة
#

حازم حسني: على هؤلاء الذهاب لطبيب نفسي

#

موسى يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس

#

لم نتهاون في تفجير الأنفاق والبدو يحفرونها مع الفلسطينيين

#

فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة لاستقبال "بوتين"

سفير

انتخابات

عبد الفتاح السيسي

الرئيس

الجالية المصرية

أكد السفير وائل جاد، سفير مصر في الإمارات، إن عدد الجالية المصرية في الإمارات لا يزيد على 400 ألف، والعلاقة الجيدة بين القاهرة وأبو ظبي، عملت حالة من البهجة في الانتخابات الرئاسية 2018.

وأضاف "جاد" خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، تقديم  الإعلامي خيري رمضان، أن الكلمات من الصعب أن تصف ما يحدث ولكن الصور المنتشرة هي أبلغ تعبير عن حالة البهجة والاحتفال التي تتم.

وانطلقت أمس السبت 24 فبراير 2018، الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية في مصر وهما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية مدة الدعاية للانتخابات الرئاسية بـ 28 يوما تنتهي قبل إجراء مواعيد الاقتراع بيوم واحد سواء خارج أو داخل البلاد.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس الجاري من خلال 139 لجنة انتخابية في مقار وسفارات وقنصليات مصر المختلفة في 124 دولة على أن تجرى داخل البلاد أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مؤشرات التصويت في انتخابات الخارج

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

أين ذهب نواب موسى؟!

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الوجه الآخر لـ"الجولاني".. أسرار جديدة
» طيارون يرون قصصا مرعبة عن رحلاتهم
» رؤيا من السعودية.. صديق لى حلم بكراسى متكسرة بمكتبى
» أسباب ارتفاع نسب مشاركة المصريين فى "الرئاسية" بالخارج
» ماذا قال أهل الفن والإعلام عن محمد صلاح؟
» أول تعليق من "فيفا" علي سوبر هاتريك "صلاح"
» عالم يقترح أكل لحوم البشر
» شاهد.. حريق أتوبيس فريق قبل وصوله الملعب
» "بصمة الأصابع "متي استخدمت..تعرف علي السبب؟
» منافس السيسى يعلق علي عدم التصويت له بالخارج
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 32 درجة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان
حزب التجمع
حسن نافعة