العلاقة الجيدة بين القاهرة وأبو ظبى سبب البهجة في "الرئاسية"

18 مارس 2018 - 10:42 ص

أكد السفير وائل جاد، سفير مصر في الإمارات، إن عدد الجالية المصرية في الإمارات لا يزيد على 400 ألف، والعلاقة الجيدة بين القاهرة وأبو ظبي، عملت حالة من البهجة في الانتخابات الرئاسية 2018.

وأضاف "جاد" خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، تقديم الإعلامي خيري رمضان، أن الكلمات من الصعب أن تصف ما يحدث ولكن الصور المنتشرة هي أبلغ تعبير عن حالة البهجة والاحتفال التي تتم.

وانطلقت أمس السبت 24 فبراير 2018، الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية في مصر وهما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية مدة الدعاية للانتخابات الرئاسية بـ 28 يوما تنتهي قبل إجراء مواعيد الاقتراع بيوم واحد سواء خارج أو داخل البلاد.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس الجاري من خلال 139 لجنة انتخابية في مقار وسفارات وقنصليات مصر المختلفة في 124 دولة على أن تجرى داخل البلاد أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.