أديب: "كلها 3 أو 4 سنين محدش هيتخانق على السعيد وفتحى"

18 مارس 2018 - 10:52 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على الروبوت الجديد الذي أعلنت عنه شركة تويوتا العالمية، زاعمة تفوقه على لاعبي كرة السلة المحترفين، قائلًا: "كلها 3 أو 4 سنين محدش هيتخانق على عبدالله السعيد ولا أحمد فتحي".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON-E "، مساء السبت، "الإنسان الآلي هو المستقبل، يتصلوا بشركة تويوتا ويجيبوا الآلي مبيفوتش الهوا".

وكشفت شركة تويوتا، عن روبوت ضخم، طوله 6 أقدام، يمكنه التفوق على لاعبي كرة السلة المحترفين، وأطلقت الشركة عليه اسم "Cue " إذ تصل دقته إلى 100% تقريبًا بالمسافات القصيرة، وفقًا للمهندسين اليابانيين القائمين على المشروع.

وتعلّم الروبوت تسجيل الأهداف باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعد أن تلقى نحو 200 ألف هدف تدريبي، كما سجل الروبوت رمية حرة أكثر من اللاعبين في فريق دوري المحترفين الياباني الممتاز Arvalq Tokyo .