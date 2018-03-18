شاهد.. "صلاح" يغزو أغلفة الصحف الإنجليزية

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شاهد.. محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي

تناولت الصحف الإنجليزية صباح اليوم صورة النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي علي الأغلفة الرئيسية بعد تسجيله 4 أهداف "سوبر هاتريك" في شباك فريق "واتفورد" ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز.

وتصدر عنوان صحيفة "ذا صن" "محمد صلاح يسجل 28 هدفاً فى البريميرليج، ليتفوق على الثلاثى أليكسيس سانشيز وكيفين دى بروين وهازارد الذى سجل 26 هدفاً".

بينما قالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن "صلاح" استغل إصابة هاري كين الذي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام بورنموث، ليتصدر نجم ليفربول هدافي الدوري.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" في عنوانها الرئيسي"محمد صلاح يستعرض فى الثلج ويصفع واتفورد بـ4 أهداف".

في المقابل تحدثت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، عن "صلاح"، قائلة: "البعض ظن أن صلاح لن ينجح مع ليفربول إلا أنه تمكن من الرد وخالف التوقعات بتسجيله عدد كبير من الأهداف".

وشبهت الصحيفة صلاح بـ"الآلة التهديفية أمام المرمى"، مضيفة :"صلاح أكثر من مجرد جناح، فهو نجح في تسجيل أربعة أهداف أمام واتفورد ليصبح الملك المصري بحسب لقب جماهير ليفربول".

وتحدثت صحيفة "إكسبريس" عن النجم المصري: "صلاح يتفوق على ميسي بعدما نجح في تسجيل أربعة أهداف مع ليفربول أمام واتفورد، بالإضافة إلى صناعته لهدف".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 28 هدفاً متفوقاً بفارق 4 أهداف على هارى كين لاعب توتنهام أقرب منافسيه، كما يعد أفضل هداف فى دوريات أوروبا الخمسة الكبرى "بيج 5".


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