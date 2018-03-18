أول رسالة من "الخطيب" لـ"محمود طاهر"

محمد الخرو
وجه الأسطورة الكروية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة شكر إلى المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي.
وأكد "الخطيب" خلال المؤتمر المنعقد الآن في مقر النادي أن مجلس الدارة الحالي يسعى لاستكمال سلسلة الإنجازات التي حققتها المجموعة السابقة .
وأوضح أنه يرفض المشاحنة بين محيى النادي، مشيرا إلى أن النادي الأهلي دائما يجب أن يبقى روح واحدة بغض النظر عن الاختلاف.
وكشف "بيبو" أن رصيد النادي وقت استلام المجلس الحالي كان 49 مليون جنيه فى عهد المجلس السابق برئاسة محمود طاهر.
تابع الخطيب أن 17.5 مليون جنيه مرتبات العاملين وجميع الإدارات داخل النادي الأهلي شهريا.
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