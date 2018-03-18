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أردوغان: أهالي عفرين سيعودون قريبا إلى أراضيهم

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، عن سيطرة قوات جيشه في عملية "غصن الزيتون" على مركز مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

وأفادت مصادر مطلعة، أن قوات الجيش التركي وفصائل "الجيش السوري الحر" المشاركة في "غصن الزيتون"، دخلت إلى مدينة عفرين، اليوم، وتوغلت بعمق 3 كيلومترات داخل المدينة، وانتشرت في شوارع شمال وشرق وغربي المدينة، بعد انسحاب المسلحين الأكراد منها ، وفقا  لـ"رويترز " .

وقال أردوغان مؤخرًا بأن "عودة أهالي منطقة عفرين السورية إلى أراضيهم باتت وشيكة، وأن تحرير عفرين من الإرهابيين بات قاب قوسين أو أدنى" وأن "الفتح قريب، وإخوتنا سيعودون إلى منازلهم وأراضيهم".


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