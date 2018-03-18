» بالصور.. المشاهد الأولي بعد سيطرة القوات التركية على عفرين

18 مارس 2018 - 12:48 م

نشرت رئاسة الأركان التركية، المشاهد الأولى من مركز مدينة عفرين، عقب السيطرة عليها في إطار عملية “غصن الزيتون”.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها رئاسة الأركان على تويتر، بعنوان “المشاهد الأولى من مركز مدينة عفرين”.

وتضمنت المشاهد، لحظات رفع العلم التركي، في عفرين، حيث ظهر أحد الجنود يقول: “هذه هدية إلى كافة شهدائنا والأمة التركية بأسرها، في 18 مارس عيد شهداء القوات المسلحة التركية”، قبيل رفع العلم على السارية.

كما تظهر في المشاهد دبابات وسط المدينة، وجنود أتراك، فضلا عن عناصر الجيش السوري الحر.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيطرة القوات المشاركة في “غصن الزيتون”، بشكل كامل، على مركز مدينة عفرين.