مرض مفاجيء لنتنياهو يؤجل اجتماعات وزارية

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نتنياهو

وسائل اعلام إسرائيلية

مرض مفاجيء

إلغاء الاجتماعت

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية ، من بينها القناة العاشرة  إن نتنياهو يعاني من التهاب في الحلق واحتقان شديد، إلى جانب ارتفاع في درجات الحرارة.

وتسبب مرض نتنياهو إلي تأجيل الحكومة الإسرائيلية، اجتماعها الأسبوعي، الذي كان مقررا عقده اليوم الأحد.

وأشارت إلى أنه تم تأجيل اجتماعات، منها للحكومة والكابنيت (المجلس الوزاري المصغر) ولحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إلى جانب إلغاء مشاركة الأخير في احتفالات ومهرجانات كان مقرر انعقادها اليوم الأحد.


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