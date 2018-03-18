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رفع العلم التركي على عفرين بعد السيطرة عليها

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العلم التركي علي عفرين
العلم التركي علي عفرين

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رفعت القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون"، العلم التركي وسط مدينة عفرين السورية، بعد تحريرها من الإرهابيين، من قبل القوات التركية والجيش "السوري الحر".

وعقب السيطرة بشكل تام على مركز عفرين، صباح اليوم الأحد، تواصل قوات غصن الزيتون، تمشيط المنطقة من جهة، ودخول المباني ذات الأهمية الاستراتيجية من جهة أخرى.

ودخلت القوات المشاركة في العملية مركز المدينة وسط التكبيرات، حيث رفعت العلم التركي على مبنى الإدارة المركزي الذي كان يستخدمه الإرهابيون لإدارة المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيطرة القوات المشاركة في "غصن الزيتون"، بشكل كامل، على مركز مدينة عفرين.

وأكّد أنّ قوات غصن الزيتون لم تقدم على أي خطوة من شأنها إلحاق الأذى بالمدنيين، وقال "لأننا لم نتجه إلى هناك للاحتلال، وإنما للقضاء على المجموعات الإرهابية".

كما أكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الأحد، أنّ بلاده لا تطمع باقتطاع أجزاء من أراضي أي دولة، وذلك في تعليقه على النصر بعفرين.


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