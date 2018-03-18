» شاهد.. هذا ما قاله لاعبو ليفربول لـ"صلاح"

18 مارس 2018 - 12:56 م

عبر لاعبو ليفربول عن فرحتهم بالفوز الذي حققوه ليلة أمس على فريق "واتفورد" في الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتهنئة صاحب السعادة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق لتسجيله رباعية "سوبر هاتريك" في شباك "واتفورد".

وقال تشامبرلين: "مبروك محمد صلاح"، بينما كتب المدافع ألبيرتو مورينو فكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "مبروك مو".

وقال سيمون مينوليه حارس ليفربول عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، "مو صلاح نو صلاح مو صلاااااح، ليلة رائعة رغم البرد.. أمسية جيدة ريدز".

وغرد ديان لوفرين لـ محمد صلاح، قائلا: "هذا الرجل.. يا إلهى".

ويعد محمد صلاح هو أول لاعب مصرى يسجل هاتريك أو سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، لتصبح الجنسية المصرية هى الجنسية رقم 43 بشكل عام و رقم 10 إفريقيًّا التى تسجل "هاتريك" فى تاريخ البطولة.

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