  • الأحد 18 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:44 م
بحث متقدم
ي

كواليس مصالحة مرتضي مع تركى آل الشيخ

أحمد شفيق والسيسي

حزب "شفيق" يعلن تأييده للسيسي رسميًا في الرئاسة

صورة الخبر الأصلي

الكنيسة لا تضغط على المسيحيين للتصويت لـ"السيسى"

نتنياهو

مرض مفاجيء لنتنياهو يؤجل اجتماعات وزارية

حسن نافعة

منع المرشحين الجادين من خوض السباق تنفي "الرئاسية"

الخطيب

بث مباشر.. مؤتمر "الخطيب" لكشف حساب "الأهلي"

صورة الخبر

سر قلق الكونجرس الأمريكي من الانتخابات المصرية

صلاح

شاهد.. "صلاح" يغزو أغلفة الصحف الإنجليزية

أبو محمد الجولاني

الوجه الآخر لـ"الجولاني".. أسرار جديدة

منى عراقي

براءة «مني عراقي» من تهمة خدش الحياء

شاهد.. هذا ما قاله لاعبو ليفربول لـ"صلاح"

الرياضة

صلاح
صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

شاهد.. هذا ما قاله "الماجيكو" عن "صلاح"

#

«محمد صلاح» يتفوق على البرتغالي «رونالدو»

#

الريال يتراجع عن ضم نجم تشيلسي من أجل«صلاح»

#

هذا ما قاله مدافع ليفربول عن محمد صلاح

الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

ليفربول

تشامبرلين

سيمون مينوليه

عبر لاعبو ليفربول عن فرحتهم بالفوز الذي حققوه ليلة أمس على فريق "واتفورد" في الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتهنئة صاحب السعادة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق لتسجيله رباعية "سوبر هاتريك" في شباك "واتفورد".

وقال تشامبرلين: "مبروك محمد صلاح"، بينما كتب المدافع ألبيرتو مورينو فكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "مبروك مو".

وقال سيمون مينوليه حارس ليفربول عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، "مو صلاح نو صلاح مو صلاااااح، ليلة رائعة رغم البرد.. أمسية جيدة ريدز".

وغرد ديان لوفرين لـ محمد صلاح، قائلا: "هذا الرجل.. يا إلهى".

ويعد محمد صلاح هو أول لاعب مصرى يسجل هاتريك أو سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، لتصبح الجنسية المصرية هى الجنسية رقم 43 بشكل عام و رقم 10 إفريقيًّا التى تسجل "هاتريك" فى تاريخ البطولة.
شاهد..




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مؤشرات التصويت في انتخابات الخارج

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

أين ذهب نواب موسى؟!

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «أبو جعفر المنصور » لماذا حمل هذا اللقب..حقيقة صادمة؟
» شاهد.. هذا ما قاله لاعبو ليفربول لـ"صلاح"
» 7 قطاعات إيرانية تمول بشار الأسد بـ 1.7 مليار دولار سنويا
» بالصور.. المشاهد الأولي بعد سيطرة القوات التركية على عفرين
» 11 عادة عفوية تكشف عن شخصيتك العدوانية
» شاهد.. بنطلون "الصحوبية" الملتصق يثير سخرية السوشيال ميديا
» مسئولة بمعهد كلي تفتح النار على القرموطي
» بريطانيا تحاول امتصاص غضب المصريين فى قضية مريم
» الوجه الآخر لـ"الجولاني".. أسرار جديدة
» طيارون يرون قصصا مرعبة عن رحلاتهم
» رؤيا من السعودية.. صديق لى حلم بكراسى متكسرة بمكتبى

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان
حزب التجمع