قانوني يطالب النواب بنص يجرم استخدام الإنترنت

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قانون

التحريض

السيد عتيق

طالب السيد عتيق أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان مجلس النواب بضرورة إجراء تعديل على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المعروض عليهم قبل إقراره بالجلسة العامة للمجلس.

وأشار "عتيق" الى ضرورة إضافة مواد قانونية تجرم استخدام شبكة الإنترنت في أعمال أو منشورات التحريض ضد الدولة أو الحكومة فضلا عن وضع نص قانوني صريح يسمح من خلاله لوزارة الاتصالات بغلق اي موقع او صفحة محرضة أو تنشر الفتنة أو الإرهاب فورًا دون انتظار صدور أي قرار قضائي .

وأكد أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي أنه بإجراء تلك التعديلات على مشروع القانون المعروض حاليًا على المجلس والذي وافقت عليه لجنة الاتصالات خلال أيام قليلة ماضية لن تمثل أي تقييد لحرية المواطنين او حرية تبادل المعلومات بل ستكون بمثابة حماية لكل بيت في مصر لحماية شبابنا من براثن الإرهاب الذي يتنكر ويتخذ عدة وسائل لتنفيذ أغراضه .


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