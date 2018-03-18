"فرحات": تقييم الأراضي اتسم بالعشوائية

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مجلس الدولة

وائل فرحات

تقييم الاراضى

قال المستشار وائل فرحات، المتحدث الإعلامي باسم نادي مجلس الدولة، إن تقييم الأراضي لم يتم الاستعانة فيه بخبراء لافتًا إلى أنه اتسم بالعشوائية والتفاوت في التقديرات وهو ما جرى في صفقة بيع عمر أفندي، وعقود الانتفاع التي أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات، وامتدت تلك العشوائية في الفساد المتمثلة في العقود حتى وصلت إلى العدد والمعدات التي كانت في الشركات.

وأضاف أن بطلان الخصخصة لا يجوز أن تتم مع المنفعة العامة يعتبر تعارض واضح مع الدستور والفتوى والتشريع، وأن من ضمن الأمثلة التي كانت مؤمنه هي شركات الغزل والنسيج، موضحًا أن الخصخصة لا بد أن تكون لهدف عام ولصالح الدولة وليست للأشخاص أو أهداف أجنبية.

ولفت إلى  أن المخالفات القانونية التي ارتكبها القائمين على الخصخصة، وأن العقود المشمولة بالفساد لا يوجد بها تحكيم دولي بمعنى أن أي قضايا ترفع ضد مصر بالخارج مشمولة بفساد إداري يكون مصيرها الخسارة.


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