إسرائيل تعلن اعتقال شاب فلسطيني مشتبه بقتل حاخام

18 مارس 2018 - 01:09 م

اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية اليوم الأحد، المطارد الفلسطيني عبد الحكيم عاصي، 19 عاماً المشتبه بقتله حاخاماً إسرائيلياً، بعد نحو شهر ونصف من العملية.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إن قوة عسكرية مكونة من فرقة من القوة الخاصة لمكافحة الإرهاب، يمام، ووحدة عسكرية مرافقة، وضباط من الشاباك، اقتحمت مدينة نابلس في ساعات بعد منتصف الليل واعتقلت المطارد عاصي، الذي أصيب بجراح طفيفة عند اعتقاله، ونُقل للتحقيق لدى الشاباك، وفق ما ذكر "ًصفا" الفلسطيني.

ويُتهم عاصي بقتله في 5 فبراير الماضي الحاخام الإسرائيلي ايتمار بن غال، على مفرق مستوطنة "أرائيل" جنوبي نابلس طعناً.

ونفذت قوات الاحتلال منذ ذلك التاريخ عدة عمليات خاصة في المدينة بحثاً عنه، دون جدوى.